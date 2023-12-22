22 декабря 2023, 11:15

В Японии мужчина взорвал квартиру, пытаясь убить таракана

Он переборщил с аэрозольным средством, которое должно было уничтожить насекомое, пишет Mainichi Shimbun.



Мужчина отделался легкими травмами. О судьбе таракана данных нет.

