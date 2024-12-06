В Австралии из тараканов делают киборгов

6 декабря 2024, 9:45

Они могут стать полезными при спасательных операциях.



Представители университета Квинсленда в Австралии погружают тараканов в ледяную ванну, что действует на насекомых как анестезия, после чего к ним прикрепляются крошечные платы, делая из тараканов фактически киборгов, сообщает CNN.

С помощью этой платы можно управлять движением таракана."Только когда он сходит с желаемого пути, мы вмешиваемся и говорим ему, чтобы он шел сюда, а не туда, куда он направлялся", — рассказал студент университета.Предполагается, что впоследствии таких тараканов можно использовать для поиска и спасения людей."Мы видим будущее, когда после городской катастрофы, например, землетрясения или взрыва, когда люди не могут безопасно добраться до места бедствия, мы сможем послать туда кучу жуков-киборгов, которые будут быстро и эффективно ориентироваться в зоне бедствия", — отметили в университете.