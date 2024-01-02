Нова пошта встановила новий рекорд — понад 2 млн доставлених посилок за добу

2 января 2024, 12:15

2 012 943 — таку кількість відправлень доставила Нова пошта за один день 18 грудня.

Таким чином, кожної хвилини ми доставляли майже 1400 посилок. А разом з ними — радість, тепло близьких та посмішки, адже найпопулярніший вміст посилок у ці дні — це подарунки.



Торішній добовий рекорд було встановлено 30 грудня — тоді Нова пошта доставила 1,96 млн відправлень по всій Україні, навіть у найвіддаленіші куточки та села. З того часу Нова пошта розширила мережу відділень та поштоматів, щоб отримувати та відправляти посилки зручно та біля дому могло ще більше українців. За 2023 рік наша мережа збільшилась на 4850 відділень та поштоматів, і загальна кількість точок сервісу у мережі вже складає 26 500.



Також компанія ввела в експлуатацію два нових термінали — у Києві та Одесі. “Це потужні автоматизовані сортувальні центри, які дозволяють нам утримувати високу швидкість доставки в умовах зростання обсягу вантажів. Попри війну, ми продовжуємо інвестувати, будувати термінали, адже дуже хочемо, щоб економіка України працювала, а клієнти Нової пошти отримували той самий високий рівень сервісу, до якого вони звикли”, — говорить СЕО Нової пошти Олександр Бульба.



Цього року ми вже доставили рекордну для Нової пошти кількість відправлень — понад 400 млн штук. Це на 10% більше, ніж у рекордному довоєнному 2021 році.