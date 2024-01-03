Нагірно-Карабахська республіка припинила своє існування

3 января 2024, 10:15

З 1 січня 2024 року набув чинності підписаний документ про розпуск усіх державних установ т.зв. "Нагірно-Карабахської республіки".

Офіційне Баку веде перемовини з московією щодо доцільності перебування кацапських "миротворців" на території екс-республіки.Заступник голови МЗС країни-терориста зазначив, що "російський миротворчий контингент був розміщений у карабахському регіоні Азербайджану відповідно до тристоронньої заяви" лідерів Азербайджану, московії та Вірменії від 9 листопада 2020 року.«Цей документ ніхто не скасовував. У ньому передбачено, що наші миротворці перебуватимуть у регіоні протягом 5 років, тобто до листопада 2025 року з можливістю подальшого продовження» - заявив заступник.З 24 вересня жителі Нагірного Карабаху стали залишати регіон. До Вірменії в'їхали понад 100 тисяч жителів Нагірного Карабаху.