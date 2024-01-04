4 января 2024, 9:45

Украина планирует в шесть раз увеличить возможности ВПК в 2024 году — Шмыгаль

"Ключевая задача — увеличение собственного военного производства. Производственные мощности украинского ОПК в 2023 году выросли в три раза. Амбициозная цель на текущий год — рост в шесть раз. Это означает больше дронов, больше снарядов, больше патронов и бронированной техники для наших военных", — сказал глава правительства.

