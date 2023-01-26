ЕБРР инвестирует в Украину в 2023 году не менее EUR1,7 млрд

Европейский банк реконструкции и развития не сократит в 2023 году объем инвестиций в Украину. Об этом сообщил управляющий директор банка по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 16:45
Lenovo та МАН випустили профорієнтаційний YouTube-проєкт Cyber Future
- Железо | Сегодня, 16:15
Украина получит от ЕС 80 боевых танков — Spiegel
- Технологии | Сегодня, 15:45
Белый дом подтвердил отправку 31 танка M1 Abrams для Украины
- Технологии | Сегодня, 15:15
Войска РФ отказываются принимать на вооружение танки Т-14
- Технологии | Сегодня, 14:15
ВСУ получат Leopard 2 через три месяца
- Технологии | Сегодня, 13:45
Бучанська школа мистецтв ім. Ревуцького отримала 100 кВт генератор
- Технологии | Сегодня, 13:15
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине
- Бизнес | Сегодня, 12:55
В Roosh Сергея Токарева встретили новый год в метавселенной
- Технологии | Сегодня, 12:45
ГУР України отримали два нових Bayraktar TB2
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 16:51
Революція передачі даних: як сучасні технології допомагають бізнесу
- Аналитика | 22 января, 23:06
Самое интересное за неделю. Выпуск 48 (2022) - системи Patriot від Нідерландів та знижки на деякі EcoFlow DELTA
- Обзоры | 22 января, 22:01
ColorWay CW-PB200LPG2BL-PDD - 22.5Вт повербанк с дизайном "на миллион"
- Обзоры | 15 января, 23:42
Gelius Pro Blogger Set Life Hack Tune RGB GP-BS003 – автономний комплект для блогера
- Аналитика | 15 января, 21:00
Самое интересное за неделю. Выпуск 47 (2022) - нові продукти EcoFlow та рішення LAPP для резервних джерел живлення
- Фотогалереи | 12 января, 7:39
Первый модульный металлический мост из Франции установлен на Черниговщине
- Аналитика | 10 января, 0:37
Самое интересное за неделю. Выпуск 46 (2022) - в Україні з’явиться перший у світі авторизований офлайн-магазин EcoFlow
- Обзоры | 9 января, 18:17
Gelius Nimble GaN 65W GP-HC051 White – 65Вт та швидка зарядка кількох пристроїв одночасно!
- Обзоры | 9 января, 8:18
Gelius Backpack Saver GP-BP003 Blue – "кодовий" рюкзак під 15.6-дюймові ноутбуки
Популярные новости
- Бизнес | 22 января, 18:41
Стартує акція “EcoFlow в кожен дім!” - мінус на 20% на деякі моделі DELTA 5.00
- Интернет | Сегодня, 16:45
Lenovo та МАН випустили профорієнтаційний YouTube-проєкт Cyber Future 0.00
- Железо | Сегодня, 16:15
Украина получит от ЕС 80 боевых танков — Spiegel 0.00
- Технологии | Сегодня, 15:45
Белый дом подтвердил отправку 31 танка M1 Abrams для Украины 0.00
- Технологии | Сегодня, 15:15
Войска РФ отказываются принимать на вооружение танки Т-14 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
ВСУ получат Leopard 2 через три месяца 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Бучанська школа мистецтв ім. Ревуцького отримала 100 кВт генератор 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:55
В Roosh Сергея Токарева встретили новый год в метавселенной 0.00