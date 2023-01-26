26 января 2023, 12:15

ЕБРР инвестирует в Украину в 2023 году не менее EUR1,7 млрд

Европейский банк реконструкции и развития не сократит в 2023 году объем инвестиций в Украину. Об этом сообщил управляющий директор банка по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.


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