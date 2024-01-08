8 января 2024, 8:15

Ученые разработали новый тип антибиотиков

Ученые из Гарвардского университета и швейцарской фармацевтической компании Hoffmann-La Roche разработали новый тип антибиотиков, способный эффективно бороться против устойчивых бактерий, которые часто приводят к смерти.



Acinetobacter baumannii (CRAB) — это устойчивая к карбапенемам (антибиотики широкого спектра действия) бактерия, которая может вызывать инфекции легких, мочевыводящих путей и крови.



Она является причиной 20% инфекций в отделениях интенсивной терапии по всему миру (попадает в организм через ИВЛ, катетеры, открытые раны).



Только в США в 2023 г. бактерия вызвала возникновение примерно 8500 инфекций у госпитализированных пациентов и 700 смертей.



Acinetobacter baumannii очень хорошо защищена внутренними и внешними мембранами. Ученые работали над созданием молекулы, которая могла бы проникать через эти мембраны и убивать бактерию.



Так появился антибиотик «Зозурабальпин». Он подавляет рост бактерии, предотвращая перемещение липополисахаридов к внешней мембране для поддержания целостности CRABа.



Это приводит к тому, что молекулы накапливаются внутри клетки. Их уровень становится настолько токсичным, что бактерия погибает.



«Зозурабальпин» оказался эффективным против более чем 100 клинических образцов CRAB. Он значительно снизил уровень бактерий у мышей с пневмонией, а также предотвратил смерть животных с сепсисом.



В настоящее время «Зозурабальпин» находится на первой фазе клинических испытаний. Если испытания будут успешными, то новый антибиотик может стать важным инструментом в борьбе с устойчивыми бактериями.

