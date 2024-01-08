Ученые разработали новый тип антибиотиков

Ученые из Гарвардского университета и швейцарской фармацевтической компании Hoffmann-La Roche разработали новый тип антибиотиков, способный эффективно бороться против устойчивых бактерий, которые часто приводят к смерти.
Acinetobacter baumannii (CRAB) — это устойчивая к карбапенемам (антибиотики широкого спектра действия) бактерия, которая может вызывать инфекции легких, мочевыводящих путей и крови.
Она является причиной 20% инфекций в отделениях интенсивной терапии по всему миру (попадает в организм через ИВЛ, катетеры, открытые раны).
Только в США в 2023 г. бактерия вызвала возникновение примерно 8500 инфекций у госпитализированных пациентов и 700 смертей.
Acinetobacter baumannii очень хорошо защищена внутренними и внешними мембранами. Ученые работали над созданием молекулы, которая могла бы проникать через эти мембраны и убивать бактерию.
Так появился антибиотик «Зозурабальпин». Он подавляет рост бактерии, предотвращая перемещение липополисахаридов к внешней мембране для поддержания целостности CRABа.
Это приводит к тому, что молекулы накапливаются внутри клетки. Их уровень становится настолько токсичным, что бактерия погибает.
«Зозурабальпин» оказался эффективным против более чем 100 клинических образцов CRAB. Он значительно снизил уровень бактерий у мышей с пневмонией, а также предотвратил смерть животных с сепсисом.
В настоящее время «Зозурабальпин» находится на первой фазе клинических испытаний. Если испытания будут успешными, то новый антибиотик может стать важным инструментом в борьбе с устойчивыми бактериями.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 14:45
Армия России выпускает в Украине в пять раз больше снарядов, чем ВСУ
- Бизнес | Сегодня, 14:15
В Україні за рік сильно зросли ціни на купівлю та оренду 1-кімнатних квартир
- Технологии | Сегодня, 13:45
Японія замістить ракети ППО для України після скорочення постачання США
- Технологии | Сегодня, 13:15
В Германии растет политическое давление на Шольца из-за передачи Taurus Украине
- Безопасность | Сегодня, 12:45
ВООЗ закликає повернутися до маскового режиму
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Педуніверситет ім. Сковороди планують приєднати до Каразіна
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Уряд Шотландії позбавить українських біженців виплат на житло, - Daily Record
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Землетрясение в Японии нанесло ущерб АЭС "Сика", — NHK
- Бизнес | Сегодня, 10:45
ТРЦ Ocean Plaza внесен в перечень объектов большой приватизации
Последние материалы
- Обзоры | 4 января, 16:06
Gelius GP-SW012 – недорогий смартгодинник з захищеним корпусом і цікавим функціоналом
- Аналитика | 3 января, 16:10
Ігрові крісла Cougar – моделі, що вже доступні в Україні та чому на їх варто звернути увагу
- Обзоры | 24 декабря, 16:14
PATRIOT Viper VP4300 – SSD M.2 з ТОПовими швидкостями
- Обзоры | 13 декабря, 11:45
Cougar Fusion S Black – "карбоновий" дизайн та максимальна ергономіка
- Обзоры | 11 декабря, 22:37
MikroTik hAP ax lite – бездротовий маршрутизатор з RouterOS v7 та підтримкою IEEE 802.11ax/ac/n/a
- Обзоры | 7 декабря, 21:29
OPPO Reno10 Pro 5G - вигнутий екран та 12 ГБ ОЗУ
- Фотогалереи | 29 ноября, 23:37
Всередині "шахеда" знашли павербанк і сімкарту Київстар
- Фотогалереи | 29 ноября, 23:31
Хмельницький передав військовим 40 FPV-дронів
- Фотогалереи | 29 ноября, 9:05
СБУ публикует первые фото скифского золота после возвращения в Украину
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 14:45
Армия России выпускает в Украине в пять раз больше снарядов, чем ВСУ 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:15
В Україні за рік сильно зросли ціни на купівлю та оренду 1-кімнатних квартир 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Японія замістить ракети ППО для України після скорочення постачання США 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
В Германии растет политическое давление на Шольца из-за передачи Taurus Украине 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:45
ВООЗ закликає повернутися до маскового режиму 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Педуніверситет ім. Сковороди планують приєднати до Каразіна 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Уряд Шотландії позбавить українських біженців виплат на житло, - Daily Record 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Землетрясение в Японии нанесло ущерб АЭС "Сика", — NHK 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:45
ТРЦ Ocean Plaza внесен в перечень объектов большой приватизации 0.00