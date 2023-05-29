Искусственный интеллект помог учёным открыть новый сверхмощный антибиотик

29 мая 2023, 12:15

Как сообщает ВВС ученые взяли тысячи лекарств с точно известной химической структурой и вручную протестировали их на Acinetobacter baumannii.

Это одна из трех супербактерий, которые ВОЗ определила, как «критическую» угрозу. Она способна вызывать менингит, пневмонию, заражение ран, инфекции кровотока и урологические инфекции.Все полученные результаты были введены в ИИ.На их основе искусственный интеллект создал список из 6680 соединений, эффективность которых была неизвестна, а потом окончательный список из 240 позиций. И это за полтора часа.Дельнейшие лабораторные испытания помогли ученым обнаружить 9 потенциальных антибиотиков. Одним из них был невероятно мощный антибиотик абауцин. Теперь новый препарат ждут дальнейшие клинические испытания.