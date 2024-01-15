15 января 2024, 9:15

Война в Украине не закончится в 2024-м, а может и в 2025 году — замгенсека НАТО

Мирча Джоане призвал к затяжной войне, которая будет проходить с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с отвоеванием и потерей территории, сообщает Digi24.



"Мы не можем допустить возвращения россии на границу Румынии. Нам нужно, чтобы Украина встала на ноги, Республика Молдова пришла в Европу, Грузия — в евроатлантическое сообщество", — заявил Мирча Джеоанэ.

