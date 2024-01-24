40 лет Macintosh: 24 января отмечает юбилей один из самых известных ПК

24 января 2024, 11:15

Macintosh мог называться Bicycle. Стив Джобc называл компьютеры «велосипедами» для ума и хотел дать такое имя этой линейке.

Но специалист по компьютерному интерфейсу Джефф Раскин предложил более «яблочное» — название по сорту своих любимых яблок — макинтош.

Правда, без проблем не обошлось. В США уже была компания, которая носила похожее название — McIntosh Laboratorym (производила звуковое оборудование). Поэтому пришлось выкупать у нее права на название.У первого Macintosh было немного оперативной памяти — лишь 128 килобайт. Компьютер был оснащен процессором 68000 от Motorola, клавиатурой и мышкой, 9-дюймовым (почти 23 см) черно-белым дисплеем и весил около 7,7 кг.Несмотря на миниатюрность по сегодняшним стандартам, 40 лет назад маленький экран стал инновационным средством отображения графики и меню в формате WYSIWYG. Компактные размеры позволили создать интегрированный портативный дизайн «все в одном», который отличает Macintosh от других настольных ПК квадратной формы.24 января 1984 г. Macintosh поступил в продажу по цене почти $2500. Это было намного дороже моделей, совместимых с IBM PC. Но Apple решила позиционировать свой продукт как премиум-класс с передовыми графическими возможностями и дизайном, ориентированный на творческих работников и образование. За первые 100 дней Apple смогла продать 70 тысяч экземпляров.Apple Macintosh занимает знаковое место в эволюции персональных компьютеров. Он стал пионером графического пользовательского интерфейса и ввода с помощью мыши, которые оказали огромное влияние на направление вычислительной деятельности.