У Дії запустили чотири нові військові облігації: Залізний Порт та Асканія-Нова

26 января 2024, 12:15

У Дії запустили чотири нові військові облігації: Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч



Умови облігацій:

▪️ Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024;

▪️ Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024;

▪️ Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025;

▪️ Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025.



Військові облігації — це цінні папери, які можна купити, а після закінчення терміну їх дії отримати кошти назад з відсотками. Гроші з облігацій йдуть на підтримку армії та економіки загалом