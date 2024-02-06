CERN планирует создать машину втрое больше Большого адронного коллайдера

6 февраля 2024, 11:45

Машина стоимостью €20 млрд будет иметь окружность 91 км и нацелена на сталкивание субатомных частиц вместе с максимальной энергией 100 тераэлектронвольт (ТэВ), пишет The Guardian.

Большой адронный коллайдер достигает максимальной энергии 14 ТэВ.



Если планы будут реализованы, организация запросит одобрение в течение следующих пяти лет и надеется, что машина будет построена и готова к работе в 2040-х годах.



Гендиректор CERN Фабиола Джианотти считает, что машина может стать "самым мощным микроскопом, когда-либо созданным для изучения законов природы при самых малых масштабах и при самых высоких энергиях, с целью решения некоторых нерешенных вопросов в современной фундаментальной физике и нашего понимания Вселенной".



Впрочем, некоторые ученные считают, что нет никаких гарантий, что новый коллайдер будет успешным.

