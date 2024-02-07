4 випадки короновірусу "Дженні" зафіксовано в Києві

І ще 4 в області. Загалом в країні 42 захворілих. У ВООЗ зазначають, що наразі ризик для населення низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту «Дженні».
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