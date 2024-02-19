Канадская компания Roshel увеличила темпы производства бронемашин Senator

19 февраля 2024, 14:15

Речь идет о бронированных автомобилях Senator, которые активно используют ВСУ. Теперь компания может производить 140 единиц в месяц.



По состоянию на конец прошлого года в Украину было поставлено более 1000 бронемашин Senator. За время войны они прошли серьезную модернизацию, и теперь имеют пулеметные турели и противоминные подвески.