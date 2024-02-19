19 февраля 2024, 14:15

Канадская компания Roshel увеличила темпы производства бронемашин Senator

Речь идет о бронированных автомобилях Senator, которые активно используют ВСУ. Теперь компания может производить 140 единиц в месяц.  
 
По состоянию на конец прошлого года в Украину было поставлено более 1000 бронемашин Senator. За время войны они прошли серьезную модернизацию, и теперь имеют пулеметные турели и противоминные подвески.  


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