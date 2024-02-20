20 февраля 2024, 10:15

Українські дрони-аналоги "Ланцет" їдуть на фронт

Українські дрони-аналоги «Ланцет» пройшли випробування та готуються до перших бойових випробувань. Українські ланцети скоро будуть випускати сотнями, — віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Федоров.

