Українські дрони-аналоги «Ланцет» пройшли випробування та готуються до перших бойових випробувань. Українські ланцети скоро будуть випускати сотнями, — віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Федоров.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 11:15
Франція найближчими тижнями передасть Україні новітні дрони-камікадзе
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Європа повинна припинити скиглити через Трампа й зосередитись на Україні
- Технологии | Сегодня, 10:15
Українські дрони-аналоги "Ланцет" їдуть на фронт
- Технологии | Сегодня, 9:45
Дания решила передать Украине всю свою артиллерию
- Технологии | Сегодня, 9:15
Все наши действия направленны на победу Украины — Марк Рютте
- Безопасность | Сегодня, 8:45
Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів – прем’єр Шмигаль
- Технологии | Сегодня, 8:15
Поляки затримують фури з військовою допомогою, - волонтер
- Технологии | Сегодня, 7:15
Жижа для вейпа: основная информация
- Технологии | Вчера, 15:15
Укроборонпром співпрацюватиме з Dynamit Nobel Defence
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 15:07
Eaton 5SC750i – потужне ДБЖ для захисту сервера і не лише
- Обзоры | 5 февраля, 12:20
be quiet! Shadow Rock Slim 2 – тонка, тиха та ефективна "башта"
- Обзоры | 5 февраля, 9:55
Ajax LightSwitch (1-gang) Jeweller – вимкне за вас
- Обзоры | 27 января, 12:16
Новатек-Електро РЕВ-225 – для керування вуличним освітленням
- Обзоры | 22 января, 8:52
SSD Patriot Burst Elite (960ГБ) – доступний та швидкий терабайт
- Обзоры | 20 января, 16:41
Gelius Incredible GP-TWS033 DARK NIGHT – прозорі TWS-навушники з підтримкою ANC та ENC
- Фотогалереи | 17 января, 23:00
ЗСУ почала тестувати реактивні БПЛА
- Фотогалереи | 16 января, 21:03
Как работают мобильные огневые группы
- Обзоры | 4 января, 16:06
Gelius GP-SW012 – недорогий смартгодинник з захищеним корпусом і цікавим функціоналом
Популярные новости
- Технологии | 16 февраля, 8:47
Відкриття передсерійного виробництва у Києві: Ajax Systems розширює потужності 5.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Франція найближчими тижнями передасть Україні новітні дрони-камікадзе 0.00
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Європа повинна припинити скиглити через Трампа й зосередитись на Україні 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Українські дрони-аналоги "Ланцет" їдуть на фронт 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
Дания решила передать Украине всю свою артиллерию 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
Все наши действия направленны на победу Украины — Марк Рютте 0.00
- Безопасность | Сегодня, 8:45
Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів – прем’єр Шмигаль 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
Поляки затримують фури з військовою допомогою, - волонтер 0.00
- Технологии | Сегодня, 7:15
Жижа для вейпа: основная информация 0.00