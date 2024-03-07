Transcend ESD330C и ESD320A – новые USB флеш-накопители с выдвижным разъемом

7 марта 2024, 11:15

Скорость чтения и записи у них может достигать 1,050 MБ/с. Корпус флеш-дисков выполнен из высококачественного сплава в ретро-дизайне, есть встроенное отверстие для шнурка.

Особенности:Мощная пропускная способность 10 Гбит/с.Совместимость с устройствами USB 2.0 и 3.0.Возможность использования с различными устройствами (ПК, ноутбуками, планшетами, смартфонами, игровыми консолями) и операционными системами (Windows, macOS, iOS, iPadOS и Android).Высокий уровень безопасности. Устройства хранения данных Transcend оснащены эксклюзивными функциями блокировки и защиты диска, которые работают в системах Windows и Android. С помощью программного обеспечения Transcend Elite можно защитить свои данные надёжным паролем. Защита информации гарантируется аппаратным шифрованием AES-256. Встроенная технология ECC (Error Correcting Code) также обеспечивает повышенную стабильность хранения информации, обнаружения и исправления ошибок при передаче данных.На флеш-накопители Transcend ESD330C и ESD320A действует пятилетняя ограниченная гарантия.Размеры и цвет устройств:модель ESD330C - 64,1x19,7x9,5мм, серо-коричневый,модель ESD320A - 68,2x19,7x9,5мм, нежно-серый.