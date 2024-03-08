Каменные орудия, найденные в Украине, оказались самыми древними в Европе

8 марта 2024, 8:15

На западе Украины найдены каменные орудия, которые датируются примерно 1,4 млн лет назад, пишет авторитетный научный журнал.

Это означает, что инструменты являются самыми древними из известных в Европе артефактов, сделанных людьми.



Полученные данные подтверждают теорию о том, что эти ранние люди — вероятно, представители вида Homo erectus — попали в Европу с востока и заселялись на запад.



Орудия труда были обнаружены в 1980-х годах на археологическом памятнике Королево на Закарпатье, но до сих пор никто не мог точно их датировать.



До сих пор самыми ранними точно датированными свидетельствами существования людей в Европе были окаменелости и каменные орудия, найденные в Испании и Франции. Их возраст составляет 1,1-1,2 млн лет.





