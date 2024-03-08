Испания временно запретила Worldcoin

8 марта 2024, 9:45

Worldcoin —децентрализованная цифровая валюта с открытым кодом. Проект позволяет пройти идентификацию с помощью биометрических данных или номера телефона. Биометрию глаза собирают с помощью шара.

Испанское Агентство по защите персональных данных (AEPD) потребовало от Worldcoin немедленно прекратить сбор личной информации на территории страны и использование ранее полученных сведений. Срок ограничений — три месяца.Это объяснили жалобами на недостаточное раскрытие информации об услуге, сбор данных несовершеннолетних и невозможность отзыва согласия на предоставление сведений.