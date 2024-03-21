В новом пакете военной помощи от Эстонии снаряды 155 мм

21 марта 2024, 15:15

Минобороны Эстонии сообщает, что пакет помощи на €20 млн включает снаряды калибра 155 мм, "что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Европейского союза по отправке в Украину миллиона снарядов".

Вклад Эстонии частично профинансирует Дания. Точное количество боеприпасов не разглашается из соображений безопасности.



Также в новый пакет войдут разные виды артиллерийских боеприпасов, противотанковые пушки, взрывчатые вещества, снайперское снаряжение, противогазы и боеприпасы меньшего калибра.