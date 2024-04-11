США планируют поставить Армении бронированные машины скорой помощи

11 апреля 2024, 15:45

Армения и США обсуждают поставки армянской стороне бронированных машин скорой помощи, заявила посол США в Армении Квин в интервью Радио Азатутюн.

По ее словам, стороны ведут «очень активные и содержательные дискуссии» о безопасности и обороне. «У нас идет постоянная дискуссия о том, что может понадобиться Армении в военной сфере. Мы уже договорились о нескольких вещах», заявила она.



Квин отметила, что США назначат советника, который будет помогать Минобороны Армении «наращивать потенциал», поскольку Ереван заинтересован в «расширении своего участия в поддержании мира и других мирных инициативах».