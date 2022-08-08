8 августа 2022, 10:45

Белый дом объявит о новом пакете помощи Украины стоимостью $1 млрд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Новый пакет будет включать боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные машины, пишет издание.
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