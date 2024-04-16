В Испании активизировались скорпионы

16 апреля 2024, 13:15

В Испании обитают скорпионы семи видов. И сейчас период их активности. Встретить их можно как в материковой части страны, так и на островах.



Испанские скорпионы не самые опасные, но всё же ядовитые. Очень редко их укус приводит к серьёзным последствиям, но может вызвать головокружение, судороги, рвоту, повышение температуры.