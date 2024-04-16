Ми вже законтрактували 180 тисяч снарядів для України — прем'єр-міністр Чехії

Найближчими місяцями боєприпаси будуть доставлені в Україну. Також зараз Чехія працює над контрактуванням ще 300 тисяч снарядів.
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