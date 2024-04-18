18 апреля 2024, 11:45

Израиль введет систему электронных разрешений на въезд для туристов

Израиль в текущем году начнет внедрять систему электронных разрешений на въезд для туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим.



Об этом сообщает еврейский информационный портал STMEGI, со ссылкой на пресс-службу израильского Минтуризма. Ожидается, что пилотный проект начнет действовать для граждан США в начале мая, а к 1 июня - для остальных стран.

