У найближчі дні Німеччина запустить в Україні низку спільних виробництв

22 апреля 2024, 10:15

Видання Politico розкрило деякі подробиці візиту віцеканцлера Німеччини Роберта Габека до Києва. Джерела Politico кажуть, що Габек узяв справу постачань Україні у свої руки після того, як був розчарований повільними темпами надання допомоги від союзників.

До складу делегації входять представники збройових виробників Rheinmetall і Diehl, які поставлять системи ППО IRIS-T, і представники FAE-Group і Quantum Systems, які нададуть машини для розмінування та розвідувальні безпілотники.Також до складу делегації входять дві енергетичні компанії, яким доручено забезпечити децентралізоване виробництво електроенергії за допомогою відновлюваних джерел.Членів делегації попросили залишити свої мобільні телефони вдома, а також не підтверджувати та не спростувати свої плани подорожі.Очікується, що протягом наступних кількох днів Габек і український уряд запустять кілька німецько-українських проєктів промислового співробітництва — деякі з них під посиленою охороною.