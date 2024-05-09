9 мая 2024, 8:15

Угорщина відмовляється підтримати фонд НАТО на 100 млрд євро для України

Йдеться про фонд, який запропонував створити генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Петер Сійярто фактично підтвердив позицію прессекретаря уряду Угорщини Золтана Ковача, який заявляв, що Будапешт не підтримає жодних подібних пропозицій НАТО.



"Угорщина залишиться осторонь божевільного плану НАТО, незважаючи на весь тиск", - наголосив Сійярто.

