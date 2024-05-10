РФ в ближайшее время может усилить воздушные и наземные атаки на Украину — CNN

10 мая 2024, 12:45

Американский канал ссылается на трех неназванных чиновников, знакомых с оценками западных разведок.

Они считают, что таким образом россия хочет использовать "окно возможностей" перед тем, как недавно одобренная США военная помощь попадет к силам обороны Украины.



Западные и украинские официальные лица также считают, что угроза усиления атак связана с планами россии по более масштабному наступлению в начале этого лета.



Телеканал указал, что в последние месяцы, когда у Украины не хватало боеприпасов, россия добилась некоторых успехов на востоке, в районе Авдеевки Донецкой области. Сейчас армия оккупантам сосредоточена на продвижении к Часовому Яру, Покровску и Курахово.



