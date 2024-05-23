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23 мая 2024, 12:45
Китай вторгнеться на Тайвань на початку червня, – Global Press
Прямо зараз КНР проводить масштабні навчання, оточивши острів з усіх боків.
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