30 мая 2024, 11:15

Київщина нарощує темпи облаштування фортифікацій

Начальник КОВА Руслан Кравченко наголосив, що де і що будувати визначило військове командування. Всі роботи також під їх постійною координацією.



Підрядники, які працюють на обʼєктах, пройшли повну перевірку правоохоронців. Куди і як витрачаються кошти перевіряє СБУ, ДБР та НАБУ.

Крім того, були залучені фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які перевірили всю проєктно-кошторисну документацію, затвердили своїми експертними звітами, здійснюють технагляд за будівництвом, — каже Кравченко.

