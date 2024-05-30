США обеспокоены ударами Украины по российским РЛС — The Washington Post

Соединенные Штаты опасаются, что недавние удары украинских беспилотников по российским ядерным системам раннего предупреждения могут "опасно встревожить" Москву в то время, когда администрация Байдена решает вопрос о снятии ограничений на использование Украиной поставляемого США оружия для атак по территории РФ.
По данным издания, Вашингтон выразил Киеву свою озабоченность в связи с двумя попытками нападения за последнюю неделю на радиолокационные станции, которые обеспечивают обычную противовоздушную оборону, а также предупреждают о ядерных пусках Запада. По крайней мере, один удар в армавире, на юго-востоке краснодарского края, похоже, причинил некоторый ущерб.
"Эти объекты не были задействованы в поддержке войны россии против Украины. Но они являются чувствительными объектами, поскольку россия может посчитать, что ее стратегический потенциал сдерживания является мишенью, что может подорвать способность рф поддерживать ядерное сдерживание против Соединенных Штатов", — сказал американский чиновник на условиях анонимности.
Однако украинский чиновник, знакомый с этим вопросом, заявил, что россия использовала радарные площадки для наблюдения за деятельностью украинских военных, в частности за использованием Киевом воздушного оружия, такого как беспилотники и ракеты. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что за удары отвечает ГУР.
Украинский чиновник заявил, что цель ударов заключалась в том, чтобы ограничить возможности россии отслеживать действия украинских военных на юге Украины.
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