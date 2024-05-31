5 лучших фильмов о путешествиях

31 мая 2024, 8:45

Полномасштабное вторжение России заставило большинство украинцев забыть о путешествиях.

Пока мы только мечтаем об открытии аэропортов и беззаботной жизни, но иногда хочется отвлечься и подумать, куда поедем сразу после Победы.



🍿«Трудности перевода», 2003

Одинокий и состоятельный мужчина Боб Харис встречает в отеле одинокую в браке Шарлотту. Вместе они решают бежать из отеля на встречу приключениям в Токио. Боб и Шарлотта знакомятся с новыми людьми, познают культуру восточного мира и попадают в смешные ситуации.



🍿«Ешь, молись, люби», 2010

После болезненного развода Лиз решает изменить свою жизнь и отправляется путешествовать по миру в поисках вкусной еды, духовности и настоящей любви.



🍿«На дороге», 2012

Фильм о молодых ребятах, которых свела судьба из-за жизненных проблем, чтобы они могли изменить свою жизнь. Однажды они вместе отправляются в дорогу в погоне за мечтой, проходя различные испытания и приключения.



🍿«Не угаснет надежда», 2013

Герой картины — опытный моряк, который неоднократно в одиночку бороздил океан. Он снова решает оставить берег, однако на сей раз судьба уготовила для него опасные испытания в виде сильнейшего шторма. Кто победит: человек или стихия?



🍿«Туристический путеводитель по любви», 2023

Американка, работающая в турбизнесе на ответственной должности, отправляется во Вьетнам. Там местный гид показывает ей иной стиль жизни с красивыми приключениями.