4 июня 2024, 12:15

В США начался суд над сыном президента Байдена

Первое заседание было посвящено отбору присяжных. По информации журналистов, поддержать Хантера Байдена приехала в суд первая леди Джилл Байден.



"Президент Байден не присутствовал на слушаниях, но выступил с заявлением, в котором отказался высказывать свое мнение по поводу судебного процесса, но выразил поддержку своему сыну", — сообщает CBS News.



Обвинение сыну главы Белого дома предъявлено в сентябре 2023 года, оно включают дачу ложных показаний государственным органам при покупке оружия и незаконное владение им. По данным следствия, Байден-младший купил пистолет по фальшивым документам, поскольку на момент покупки оружия он принимал запрещенные препараты и закон запрещал ему иметь оружие. Осенью прошлого года AP отмечало, что в случае, если сына президента США признают виновным, ему может грозить до 25 лет лишения свободы.

