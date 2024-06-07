7 июня 2024, 12:45

В України знову закінчуються ракети для систем ППО

Про це пише WP з посиланням на українських чиновників.

Головні тези:

багато об'єктів електроенергетики ставали мішенню неодноразово.
Енергоблок ДТЕК, який був відремонтований лише кілька тижнів тому, знову постраждав на вихідних. Тепер його просто немає.
Заплановані відключення триватимуть з перервами протягом літа.
Ми дуже близькі до найгіршого сценарію – коли буде зрив базових потреб, таких як вода та тепло.
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