7 июня 2024, 12:45

В України знову закінчуються ракети для систем ППО

Про це пише WP з посиланням на українських чиновників.



Головні тези:



багато об'єктів електроенергетики ставали мішенню неодноразово.

Енергоблок ДТЕК, який був відремонтований лише кілька тижнів тому, знову постраждав на вихідних. Тепер його просто немає.

Заплановані відключення триватимуть з перервами протягом літа.

Ми дуже близькі до найгіршого сценарію – коли буде зрив базових потреб, таких як вода та тепло.

