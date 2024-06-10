"Энергоатом" на 10 дней раньше срока подключил к сети блок АЭС на 1000 МВт

10 июня 2024, 14:15

Это уже третий энергоблок-тысячник, на котором произведен планово-предупредительный ремонт для подготовки к следующему отопительному сезону. Сейчас на нем продолжается набор мощности.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что все работы, в частности, по выгрузке отработавшего ядерного топлива и погрузке свежего, "проведены качественно и завершились на 10 дней раньше запланированного срока".



"1000 МВт мощности, которые мы сегодня добавили в сеть, значительно усилят нашу энергетическую систему и обеспечат надежное производство электроэнергии для всех потребителей", — указал врио председателя правления "Энергоатома" Петр Котин.