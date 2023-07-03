"Энергоатом" озвучил самый вероятный сценарий в случае теракта РФ на ЗАЭС

3 июля 2023, 9:15

Согласно ему пострадают четыре области. В сообщении "Энергоатома" названия этих областей не перечисляют, но указаны главы военных администраций, принявших участие в обсуждении:



- Запорожская область;

- Днепропетровская;

- Херсонская;

- Николаевская.



Кроме того, следует учесть, что местность, которая попадет в ядовитое облако выбросов, может изменяться из-за изменения направления ветра.