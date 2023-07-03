3 июля 2023, 9:15

"Энергоатом" озвучил самый вероятный сценарий в случае теракта РФ на ЗАЭС

Согласно ему пострадают четыре области. В сообщении "Энергоатома" названия этих областей не перечисляют, но указаны главы военных администраций, принявших участие в обсуждении:

- Запорожская область;
- Днепропетровская;
- Херсонская;
- Николаевская.

Кроме того, следует учесть, что местность, которая попадет в ядовитое облако выбросов, может изменяться из-за изменения направления ветра.


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