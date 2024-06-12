Байден впервые за месяц опережает Трампа в крупном опросе

12 июня 2024, 8:45

Как написал журнал Forbes, президент США Джо Байден в еженедельном опросе Morning Consult (проходил с пятницы по воскресенье) на один процентный пункт опередил своего вероятного соперника на выборах — экс-президента США Дональда Трампа.

В целом из четырех основных опросов, которые проводились в последнее время, Байден лидирует в двух, еще один не установил лидера, а в четвертом лидирует Трамп. Журналисты связали эти результаты с признанием Трампа виновным по делу о выплатах порноактрисе.



Издание отметило, что в рейтинге благосклонности Байден лидирует пятую неделю подряд, но другие опросы постоянно показывают, что в семи так называемых колеблющихся штатах (то есть штатах, где традиционно ни Демократическая, ни Республиканская партия не имеют однозначной поддержки) — Аризоне, Мичигане, Висконсине, Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании — Трамп опережает Байдена. Считается, что именно эти штаты решат исход выборов.

