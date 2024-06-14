14 июня 2024, 13:15

Германия выделила для Украины четверть своих систем Patriot

"Мы передадим Украине третью систему Patriot. Таким образом, Германия обеспечивает для Украины всего три системы… Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Остальные, наверное, могут отдать по одной", — сказал министр обороны Германии журналистам в Брюсселе, пишет "Укринформ".



Ранее СМИ писали, что Германия рассматривает возможность отправки в Украину четвертого комплекса Patriot.

