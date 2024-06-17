Китайская хакерская кампания "более обширна", чем считалось ранее

В феврале служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) публиковала отчет о вредоносном ПО, направленном на системы FortiGate.
Однако, проведенное с тех пор расследование показало, что китайская кампания кибершпионажа оказалась «более обширной», чем считалось ранее.
В предупреждении Национального центра кибербезопасности Нидерландов (NCSC), сказано, что хакеры использовали уязвимость в устройствах FortiGate «по крайней мере, за два месяца до того, как Fortinet объявила об этом». В результате было заражено 14 000 устройств, в число целей входят «десятки (западных) правительств, международные организации и большое количество компаний оборонной промышленности».
В начале мая издание Sky News со ссылкой на источник сообщало, что китайские хакеры взломали Минобороны Британии. Кибератака была осуществлена на систему оплаты труда по текущим данным военнослужащих и некоторым ветеранам. Во время этой атаки были раскрыты преимущественно их имена и банковские реквизиты.
Кроме того, хакеры вывели из строя систему подрядчика, не связанную с основными компьютерными системами Министерства обороны Британии.