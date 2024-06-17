Китайская хакерская кампания "более обширна", чем считалось ранее

17 июня 2024, 8:45

В феврале служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) публиковала отчет о вредоносном ПО, направленном на системы FortiGate.

Однако, проведенное с тех пор расследование показало, что китайская кампания кибершпионажа оказалась «более обширной», чем считалось ранее.В предупреждении Национального центра кибербезопасности Нидерландов (NCSC), сказано, что хакеры использовали уязвимость в устройствах FortiGate «по крайней мере, за два месяца до того, как Fortinet объявила об этом». В результате было заражено 14 000 устройств, в число целей входят «десятки (западных) правительств, международные организации и большое количество компаний оборонной промышленности».В начале мая издание Sky News со ссылкой на источник сообщало, что китайские хакеры взломали Минобороны Британии. Кибератака была осуществлена на систему оплаты труда по текущим данным военнослужащих и некоторым ветеранам. Во время этой атаки были раскрыты преимущественно их имена и банковские реквизиты.Кроме того, хакеры вывели из строя систему подрядчика, не связанную с основными компьютерными системами Министерства обороны Британии.