В августе ожидается облегчение ситуации со светом, - Госэнергонадзор

20 июня 2024, 12:15

Именно тогда завершатся ремонтные работы на некоторых атомных энергоблоках и уменьшение количества объектов с гарантированным электроснабжением, но в ближайшие полтора месяца ситуация с поставками электроэнергии будет "несколько сложной".