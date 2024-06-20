В августе ожидается облегчение ситуации со светом, - Госэнергонадзор

Именно тогда завершатся ремонтные работы на некоторых атомных энергоблоках и уменьшение количества объектов с гарантированным электроснабжением, но в ближайшие полтора месяца ситуация с поставками электроэнергии будет "несколько сложной".
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