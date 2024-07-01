1 июля 2024, 15:45

У Чорному морі розпочалася операція з розмінування, — Bloomberg

Військові кораблі Туреччини, Румунії та Болгарії знешкоджуватимуть міни, що дрейфують.



Країни хочуть підвищити безпеку судноплавства під час експорту, зокрема українського зерна.

