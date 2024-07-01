Військові кораблі Туреччини, Румунії та Болгарії знешкоджуватимуть міни, що дрейфують.
Країни хочуть підвищити безпеку судноплавства під час експорту, зокрема українського зерна.
Последние новости
- Безопасность | Вчера, 18:08
Хакеры ГУР совершили масштабную кибератаку против российских провайдеров
- Связь | Вчера, 17:15
Lifesaver: в Україні запрацював застосунок, який навчає такмеду
- Интернет | Вчера, 16:45
Украинские хакеры взломали почту окружения Медведева
- Интернет | Вчера, 16:15
Google обнаружил тысячи случаев влияния Китая в Интернете
- Технологии | Вчера, 15:45
У Чорному морі розпочалася операція з розмінування, — Bloomberg
- Технологии | Вчера, 15:15
DrinkingMaker создала гаджет, который делает питьевую воду из воздуха
- Технологии | Вчера, 14:45
Україна запустила потужне виробництво дронів
- Технологии | Вчера, 14:15
Дефіцит електроенергії в Україні буде усунено лише у 2026 році, — прогноз МВФ
- Технологии | Вчера, 13:45
GDELS хоче зробити для ЗСУ 50 машин ASCOD
Последние материалы
- Обзоры | 29 июня, 11:54
Gelius GP-PK006 – захищений годинник, що знає, де ваша дитина
- Обзоры | 18 июня, 13:30
ColorWay Powerful (CW-PB600LPA5BK-PDD) – 65Вт повербанк на 60000 мА/год
- Обзоры | 18 июня, 12:25
Colorway CW-CHE34PDW – 3,2 кВт мережевий фільтр з портами USB до 65 Вт
- Фотогалереи | 16 июня, 22:49
В Одессе представили новый украинский дрон Stalker
- Фотогалереи | 16 июня, 22:18
Bild опубликовал фото с ремонтного завода Rheinmetall в Украине
- Фотогалереи | 13 июня, 23:38
ВС Азербайджана и Ирана провели совместные антитеррористические учения
- Обзоры | 8 июня, 16:21
ColorWay CW-VR16-01D - 3,5 кВт реле для захисту побутової техніки
- Фотогалереи | 4 июня, 23:07
В Кыргызстане нашли останки мамонта
- Фотогалереи | 30 мая, 22:46
В США открыт завод по производству деталей снарядов 155 мм
Популярные новости
- Технологии | Вчера, 8:19
NordicEPOD залучає інвестиції від Eaton та CTS Nordics для розвитку потужностей 5.00
- Безопасность | Вчера, 18:08
Хакеры ГУР совершили масштабную кибератаку против российских провайдеров 0.00
- Связь | Вчера, 17:15
Lifesaver: в Україні запрацював застосунок, який навчає такмеду 0.00
- Интернет | Вчера, 16:45
Украинские хакеры взломали почту окружения Медведева 0.00
- Интернет | Вчера, 16:15
Google обнаружил тысячи случаев влияния Китая в Интернете 0.00
- Технологии | Вчера, 15:45
У Чорному морі розпочалася операція з розмінування, — Bloomberg 0.00
- Технологии | Вчера, 15:15
DrinkingMaker создала гаджет, который делает питьевую воду из воздуха 0.00
- Технологии | Вчера, 14:45
Україна запустила потужне виробництво дронів 0.00
- Технологии | Вчера, 14:15
Дефіцит електроенергії в Україні буде усунено лише у 2026 році, — прогноз МВФ 0.00