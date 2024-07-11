11 июля 2024, 15:15

Польща не збиватиме російські ракети над Україною без згоди НАТО

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр національної оборони країни.



За його словами, такого консенсусу в НАТО немає. Міністр вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.

