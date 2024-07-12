12 июля 2024, 8:45

Осенью есть шанс избежать отключений света — "Укрэнерго"

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "Украинкой правде" заявил, что если не будет массированных обстрелов энергообъектов, то в сентябре-октябре есть шансы избежать отключений света.



Он также добавил, что через полторы недели ситуация в энергетике начнет постепенно улучшаться.



"Уже в сентябре-октябре имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере таких массированных и повторяющихся, как в июле. То есть надо еще некоторое время потерпеть, и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", — отметил Кудрицкий.

