Осенью есть шанс избежать отключений света — "Укрэнерго"

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "Украинкой правде" заявил, что если не будет массированных обстрелов энергообъектов, то в сентябре-октябре есть шансы избежать отключений света.
Он также добавил, что через полторы недели ситуация в энергетике начнет постепенно улучшаться.
"Уже в сентябре-октябре имеем неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере таких массированных и повторяющихся, как в июле. То есть надо еще некоторое время потерпеть, и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", — отметил Кудрицкий.
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