Литва передаст Украине энергетическое оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3

16 июля 2024, 10:15

Как сказано в заявлении литовской энергетической компании Ignitis Gamyba, в пакет вошло более 300 единиц оборудования, которое должно помочь восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру Украины.



Вильнюсская ТЭЦ-3 мощностью около 1 тыс. МВт проработала более 30 лет, однако ее "заморозили" в 2015 году из-за значительных затрат на эксплуатацию.