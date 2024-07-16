16 июля 2024, 10:15

Литва передаст Украине энергетическое оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3

Как сказано в заявлении литовской энергетической компании Ignitis Gamyba, в пакет вошло более 300 единиц оборудования, которое должно помочь восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру Украины.

Вильнюсская ТЭЦ-3 мощностью около 1 тыс. МВт проработала более 30 лет, однако ее "заморозили" в 2015 году из-за значительных затрат на эксплуатацию.


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