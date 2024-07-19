Кабмин Украины запретил выключать свет в прифронтовых зонах

19 июля 2024, 12:45

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в Запорожской области заявил, что ограничения на отключения света вблизи линии фронта и в 20-километровой зоне возле границы с РФ и Беларусью вводить не будут.



Также Кабмин улучшает алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений света в Украине.