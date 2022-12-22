Россия может оставить украинцев без света на Новый год, — Шмыгаль

22 декабря 2022, 13:15

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам", - сказал Шмыгаль.

"Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложна; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян", - отметил Шмыгаль.