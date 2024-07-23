23 июля 2024, 10:15

Ситуація зі світлом поки не покращилася через три аварії на енергооб'єктах

Через три аварії на енергооб’єктах, що були протягом останніх днів, ситуація з електропостачанням погіршилася.



Про це заявив директор енергетичних програм.



Він додав, що до середини серпня може покращитися ситуація зі світлом, якщо будуть проведені відповідні ремонтні роботи та не буде нових обстрілів енергосистеми.

