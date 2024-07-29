Россия начала использовать дешевые беспилотники для обнаружения ПВО

29 июля 2024, 13:15

Об этом рассказал представитель украинской военной разведки Андрей Черняк в интервью агентству Reuters.

Речь идет о двух новых типах БпЛА, которые россияне использовали в пяти атаках за последние две-три недели.Это дешевые беспилотники, которые не содержат взрывчатого вещества или содержат лишь небольшой заряд. Они производятся из пенопласта и фанеры, а также оснащены камерой и SIM-картой украинского мобильного оператора для отправки изображений россиянам."Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где находятся пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются получить представление о том, где расположены все наши средства ПВО", — отметил Черняк.Вероятная стоимость новых беспилотников — около $10 тыс. за штуку.