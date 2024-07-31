В августе, сентябре и октябре Украина получит дополнительные системы ПВО

31 июля 2024, 10:45

"Благодаря нашей работе и партнерам мы увеличиваем количество Patriot и других систем. Поэтому мы будем продолжать работать в этом направлении. И в августе, сентябре и октябре будут соответствующие системы в нашем государстве", — сказал президент на заседании членов Конгресса местных и региональных властей, сообщила его пресс-служба.