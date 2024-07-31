Новые ЖК-мониторы Dahua для видеонаблюдения

31 июля 2024, 15:45

Устройства диагональю 75", 86" и 98" имеют разнообразные интерфейсы подключения видеосигналов.

В них используется промышленная ЖК-панель с разрешением Ultra HD, обеспечивающая яркое и четкое изображение. Мониторы могут использоваться в конференц-залах, центрах мониторинга, выставочных залах, магазинах и других коммерческих пространствах.Поддерживается непрерывная круглосуточная эксплуатация.Панели Ultra HD имеют антибликовое покрытие (75" и 86") и углы обзора 178° (Г) / 178° (В) для оптимального просмотра с разных точек зрения.Видеовходы DisplayPort, HDMI и VGA для быстрого подключения.Поддерживается установка на стену со стандартным креплением VESA.Хорошая совместимость с оборудованием Dahua для систем безопасности.Возможно использование в качестве монитора системы видеонаблюдения и в коммерческих сценариях применения.