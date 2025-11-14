Новые PTZ-видеокамеры Dahua серии X-Spans

14 ноября 2025, 11:45

Охватывают большую территорию, чем обычные фиксированные камеры, позволяют детально рассмотреть объекты.

В новинках используется Xinghan серия крупномасштабных моделей искусственного интеллекта (Large-Scale AI Models) от компании Dahua Technology, созданных для трансформации систем видеонаблюдения в интеллектуальные системы анализа и понимания происходящего.Возможности PTZ-видеокамер Dahua серии X-Spans:Система стабилизации изображения с ИИ и гироскопом (GIS).Панорамный модуль с разрешением 8 Мп.25x / 32x оптическое увеличение.Класс защиты IP67 и IK10.На базе крупномасштабных ИИ-моделей Xinghan:Охрана периметра.Слежение за объектами.Ручное позиционирование.Анализ плотности толпы / транспортного потока.Мигающие красно-синие предупредительные огни.Поддержка PoE.