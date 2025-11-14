Новые PTZ-видеокамеры Dahua серии X-Spans

Охватывают большую территорию, чем обычные фиксированные камеры, позволяют детально рассмотреть объекты.
В новинках используется Xinghan серия крупномасштабных моделей искусственного интеллекта (Large-Scale AI Models) от компании Dahua Technology, созданных для трансформации систем видеонаблюдения в интеллектуальные системы анализа и понимания происходящего.
Возможности PTZ-видеокамер Dahua серии X-Spans:
Система стабилизации изображения с ИИ и гироскопом (GIS).
Панорамный модуль с разрешением 8 Мп.
25x / 32x оптическое увеличение.
Класс защиты IP67 и IK10.
На базе крупномасштабных ИИ-моделей Xinghan:
Охрана периметра.
Слежение за объектами.
Ручное позиционирование.
Анализ плотности толпы / транспортного потока.
Мигающие красно-синие предупредительные огни.
Поддержка PoE.